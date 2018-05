Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Darmstädter hätten die Erwartungen im ersten Quartal erfüllt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Marktschätzungen für das Gesamtjahr lägen bereits am oberen Ende der Zielspanne für das operative Ergebnis./ag/mis Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-05-15/09:57

ISIN: DE0006599905