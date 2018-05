BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 14-May-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 14/05/2018 IE00B88D2999 26043 GBP 6566981.128 252.1591647 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 14/05/2018 IE00B7VB3908 270710 GBP 3532007.311 13.04719926 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 14/05/2018 IE00B7SD4R47 57621 EUR 13498012.56 234.2550903 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 14/05/2018 IE00B8JF9153 1044932 EUR 6613388.944 6.3290137 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 14/05/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 11154801 266.4787625 Daily ETP



Boost ShortDAX 14/05/2018 IE00B8GKPP93 774559 EUR 4533893.499 5.853516 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 14/05/2018 IE00B7Y34M31 229133 USD 140406670.7 612.7736758 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 14/05/2018 IE00B8K7KM88 2818272 USD 15941534.15 5.6564924 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 14/05/2018 IE00B8W5C578 18676 USD 22741183.19 1217.668837 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 14/05/2018 IE00B8VZVH32 11209049 USD 24671768.09 2.2010581 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 14/05/2018 IE00B7ZQC614 59333103 USD 99911706.34 1.6839117 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 14/05/2018 IE00B7SX5Y86 2101617 USD 48112045.61 22.8928704 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 14/05/2018 IE00B8HGT870 768355 USD 18341440.47 23.8710498 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 14/05/2018 IE00B6X4BP29 21475 USD 2138635.131 99.5872005 Daily ETP



Boost Copper 3x 14/05/2018 IE00B8JVMZ80 134410 USD 2935110.175 21.8369926 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 14/05/2018 IE00B8KD3F05 31997 USD 1812949.348 56.659979 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 14/05/2018 IE00B8VC8061 272722196 USD 46730511.93 0.1713484 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 14/05/2018 IE00B76BRD76 202050 USD 7001078.648 34.6502284 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 14/05/2018 IE00B7XD2195 7602018 USD 23221406.98 3.0546372 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 14/05/2018 IE00B8JG1787 16715 USD 1649958.644 98.711256 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 14/05/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 1998691.297 35.57656278 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 14/05/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2316760.071 62.00016246 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 14/05/2018 IE00B94QKC83 3909 GBP 684334.0196 175.0662624 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 14/05/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 37151205.55 50.03118337 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 14/05/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2050399.355 236.0579502 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 14/05/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 243719564.5 4732.418729 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 14/05/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 168920798.7 20751.94087 Daily ETP



Boost Palladium 14/05/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 863629.2866 46.4691572 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 14/05/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1316717.308 139.0262177 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 14/05/2018 IE00B94QL251 4863 USD 667707.7258 137.3036656 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 14/05/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 450780.307 3.3403258 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 14/05/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 348044.7168 66.9316763 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 14/05/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 373718.5021 85.0520032 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 14/05/2018 IE00B94QKS44 8604 USD 736488.4495 85.5983786 Daily ETP



Boost Silver 2x 14/05/2018 IE00B94QL921 13015 USD 805436.3583 61.8852369 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 14/05/2018 IE00B94QL699 14638 USD 611528.5261 41.7767814 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 14/05/2018 IE00B873CW36 4959511 EUR 34225032.92 6.9008886 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 14/05/2018 IE00B8NB3063 346553 EUR 39862429.12 115.0254914 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 14/05/2018 IE00BKT09149 1280 EUR 171882.3836 134.2831122 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 14/05/2018 IE00BKS8QM96 334301 EUR 15735467.94 47.0697603 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 14/05/2018 IE00BKT09255 11010 EUR 1413873.9 128.417248 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 14/05/2018 IE00BKS8QN04 996545 EUR 56944767.32 57.1421936 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 14/05/2018 IE00BKT09479 821 GBP 110556.3823 134.6606361 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 14/05/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8277015.544 51.60105449 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 14/05/2018 IE00BKT09032 2500 USD 235709.9645 94.2839858 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 14/05/2018 IE00BKS8QT65 106211 USD 9427495.057 88.7619461 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 14/05/2018 IE00BLS09N40 614106 EUR 21815507.32 35.5240094 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 14/05/2018 IE00BLS09P63 227000 EUR 3654573.062 16.0994408 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 14/05/2018 IE00BLNMQS92 37400 EUR 3711615.741 99.2410626 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 14/05/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3224352.713 41.347397 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 14/05/2018 IE00BVFZGC04 60308 USD 1345297.335 22.3071124 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 14/05/2018 IE00BVFZGF35 22277 USD 1605889.891 72.0873498 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 14/05/2018 IE00BVFZGG42 17385 USD 882839.9293 50.7817043 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 14/05/2018 IE00BVFZGH58 23060 USD 782688.5111 33.9413925 Short Daily ETP



Boost Brent 14/05/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 8886068.151 26.3202784 Oil ETC



Boost Gold 14/05/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2566645 26.7487025 ETC



Boost Natural Gas 14/05/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 506066.9604 20.4463238 ETC



Boost BTP 10Y 5x 14/05/2018 IE00BYNXNS22 339750 EUR 13509572.89 39.7632756 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 14/05/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2693903.326 50.188228 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 14/05/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 978091.3591 95.3863233 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 14/05/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 1042699.555 71.4863263 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 14/05/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2107403.849 90.516444 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 14/05/2018 IE00BYTYHS72 29670 USD 2432501.009 81.9852042 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 14/05/2018 IE00BYTYHR65 769057 USD 5573727.687 7.2474832 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 14/05/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 8082316.677 244.9483779 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 14/05/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1244110.009 20.8505398 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 14/05/2018 IE00BYTYHQ58 132889399 USD 10953049.91 0.0824223 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 14/05/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8751421.247 170.6495573 ETP



Boost Bund 30Y 3x 14/05/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 308331.4057 104.8746278 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 14/05/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26124953.94 10125.95114 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 14/05/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 419938.1785 119.9823367 Short Daily ETP



