Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der IT-Anbieter habe zwar beim operativen Ergebnis (Ebitda) enttäuscht, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach dem Kursrutsch infolge der Resultate ergebe sich aber eine Kaufgelegenheit. So ignorierten die Anleger wohl, dass sich die US-Tochter HPM Networks nach einem herausragenden ersten Quartal 2017 nunmehr wieder lediglich "normal" entwickelt habe./la/mis Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-05-15/10:02

ISIN: DE0005419105