Eine der gängigsten Prüfungen im Bereich der Lebensmittelverpackungen ist der 90°-Abzugsversuch. Damit lassen sich Klebstoffe und Schweißeigenschaften sowie Haft- und Trennfestigkeit kontrollieren. Die Prüfungen erfolgen sowohl an formstabilen Verpackungen, wie beispielsweise Joghurtbecher, als auch an instabilen Umhüllungen für Fleisch oder Obst. Zur Durchführung der Versuche werden sie in eine passende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...