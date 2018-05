Hannover - Heute wird das vorläufige BIP für Deutschland für Q1 veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Sie würden zwar mit einer deutlich geringeren Quartalswachstumsrate in Höhe von 0,3% Q/Q rechnen. Für das laufende Frühjahrsquartal zeichne sich aber wegen Nachholeffekten und vor dem Hintergrund des hohen Auftragshorizonts der Industrieunternehmen, der kräftigen Baunachfrage sowie der anhaltend positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt bereits wieder eine Beschleunigung ab. Die Analysten würden daher für das Gesamtjahr 2018 trotz der Vielzahl globaler Risikofaktoren vorerst an ihrer Konjunkturprognose von 2,3% festhalten.

