Der deutsche Leitindex profitierte zuletzt vom schwächeren Euro. Auf der anderen Seite droht der deutschen Wirtschaft eine Wachstumsdelle. Was also tun? Einer bekannten Börsenweisheit zufolge sollten sich Anleger im Mai komplett aus dem Aktienmarkt verabschieden. In diesem Jahr allerdings verlief der Start in den Wonnemonat für den DAX sehr vielversprechend. Zuletzt kletterte der deutsche Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...