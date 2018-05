Die drei wichtigsten Indizes der Wall Street konnten die gestrigen Intraday-Gewinne nicht halten und schlossen allesamt nahe ihrer letzten Schlusskurse. Beim deutschen Leitindex ging es Vormittags recht schnell Richtung Süden, die Verluste konnten jedoch begrenzt werden. Nach der heutigen Eröffnung notiert der DE30 etwas tiefer bei 12.948 Punkten (-0,31%). Nach dem Jerusalem Embassy Act - einem Beschluss des US-Kongresses von 1995, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen - folgte nun die Reaktion des US-Präsidenten Trump. Außenminister Rex Tillerson äußerte sich am 7. Dezember wie folgt: "Die Realität sieht heute so aus, dass sowohl die israelische Regierung als auch die Gerichte und das Büro des Ministerpräsidenten ihren Sitz in Jerusalem haben, daher handelt es sich bei der Anerkennung lediglich um eine Bestätigung der Tatsachen vor Ort". Wie viele erwartet hatten gab es gestern bei ...

