Herbert Diess heißt der neue Mann auf der Kommandobrücke von Volkswagen. "Er hat bei der Neuausrichtung der Marke Volkswagen eindrucksvoll bewiesen, mit welchem Tempo und mit welcher Konsequenz er tiefgreifende Transformationsprozesse umsetzen kann", äußerte sich Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Dieter Pötsch per Pressemitteilung. Zudem gab Volkswagen bekannt, dass man die Markengruppen "Volumen" (VW, Seat, Skoda), "Premium" (Audi) und "Super Premium" (Porsche, Bentley, Lamborghini) eingeführt habe und den Börsengang der Sparte "Truck & Bus" vorbereite.

Pattsituation?

In charttechnischer Hinsicht befindet sich die Aktie der im DAX notierten Volkswagen gegenwärtig in einer Art Pattsituation. Zum einen bewegt sich der Autotitel in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, welcher aktuell bei etwa 156 Euro verläuft. Zum anderen bildet der Kurs der VW-Aktie seit Januar einen Abwärtstrend aus - dieser verläuft aktuell bei etwa 178 Euro. Im Januar ...

