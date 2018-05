Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Medizintechnikhersteller habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum sei deutlich gewesen, und die Geschäfte in der Region Europa, Naher Osten und Afrika hätten sich stark entwickelt./la/zb Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

