Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Grundsätzlich laufe es gut bei dem Dünger- und Salzproduzenten, wenngleich zum Jahresstart Produktionsausfälle und höhere Kosten die Gewinnentwicklung belastet hätten, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Hochfahren des neuen Kaliwerks in Kanada verlaufe nach Plan und das Düngermarktumfeld sei erfreulich./mis/la Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-05-15/10:18

ISIN: DE000KSAG888