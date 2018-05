Wallisellen - Die Flughafen Zürich AG und Microsoft Schweiz gehen eine strategische Partnerschaft für die Digitalisierung von THE CIRCLE ein. Das gemeinsame Ziel: THE CIRCLE soll ihren Mietern, deren Mitarbeitenden und Besuchern ein Maximum an Qualität, Komfort und Effizienz sowie eine einzigartige, personalisierte digitale Erlebniswelt bieten.

«Wir verfolgen hohe Ambitionen bezüglich der Digitalisierung und Vernetzung von THE CIRCLE und werden die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, konsumieren und geniessen neu definieren», sagt Stefan Gross, CCO der Flughafen Zürich AG. «Dadurch werden wir die Attraktivität dieser neuen Destination am Flughafen Zürich steigern und dem Innovationsstandort Schweiz wichtige Impulse geben können.»

Mit der strategischen Partnerschaft zwischen der Flughafen Zürich AG und Microsoft Schweiz fällt der offizielle Startschuss für die Planung, Entwicklung und Umsetzung der Digitalisierung von THE CIRCLE, in dem durch die Verschmelzung von realer und digitaler Welt ein neuartiges Nutzererlebnis entsteht.

Marianne Janik, CEO Microsoft Schweiz: «Wir freuen uns sehr, die gemeinsam mit der Flughafen Zürich AG erarbeitete Vision weiter auszugestalten und dann in enger Zusammenarbeit mit den Mietern und weiteren Partnern in die Realität umzusetzen. THE CIRCLE bietet uns die Möglichkeit, unsere visionären Konzepte in den Bereichen Digitale Transformation, intelligente Gebäude und modernes Arbeiten in einem Projekt zu integrieren und praxisnah umzusetzen.» Wie bereits im Februar bekannt wurde, wird Microsoft Schweiz ihren Hauptsitz von Wallisellen in THE CIRCLE verlegen und auf rund 3'500m2 Mietfläche den «Arbeitsplatz der Zukunft» realisieren.

Qualität und Effizienz durch intelligente Gebäude

«Innovative Steuerungs- und Betriebskonzepte sowie der Einsatz von intelligenten Cloud- ...

