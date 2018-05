Die Kupplung wird zwischen dem zu schützendem Bauteil (Tank, Leitungssystem, etc.) und dem Zuführschlauch montiert. Sie funktioniert bis zu einem Zugwinkel von 45°. Nach einem Abriss kann ein Techniker System ohne lange Standzeiten wieder zusammenbauen, in dem er die drei Schrauben ersetzt. Ein Antirotationssystem beugt der Zerstörung der Schrauben beim Festziehen vor. Ausfallzeiten bei den Be- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...