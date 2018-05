Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Ergebnisse seien unter der Oberfläche sehr stark ausgefallen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer ersten Reaktion am Dienstag. Fehlende Kommentare zur Kapitalsteuerung will er nicht überbewerten./ag/zb Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-05-15/10:24

ISIN: DE0008404005