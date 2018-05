Kathrein galt lange als Hidden Champion. Nun kämpft der Juniorchef gegen den Niedergang des Antennenbauers und die Konkurrenz aus China.

Anton Kathrein steht aufrecht. Sein Händedruck ist fest. Als wolle er seine Entschlossenheit physisch demonstrieren. Die Entschlossenheit, das Ruder herumzureißen. Der Familienbetrieb, den sein Großvater einst gründete, soll nicht untergehen. Diese Entschlossenheit erstaunt, wirkt der 33-Jährige auf den ersten Blick doch recht jugendlich. Schelmisch ist das Lachen des Mannes geblieben, der gerade um die Existenz des Familienerbes und Tausender Mitarbeiter fürchten muss.

Es ist nun fünf Jahre her, dass Anton Kathrein, damals frisch von der Uni, den Chefposten beim gleichnamigen Elektronikunternehmen übernahm. 1919 hatte sein Großvater den Betrieb gegründet. Der Vater baute den Antennenbauer zum Hidden Champion aus. Nichts konnte den Erfolg dämpfen, so schien es. Kathrein stand für Hightech made in Germany, und der Senior, als Patriarch alter Schule, ließ viele an seinem Erfolg teilhaben. 1800 Arbeitsplätze bot er zeitweise allein in Rosenheim. Das Eisstadion trug seinen Namen. Die besten Abiturienten der Stadt belohnte er mit einem Geldgeschenk über 500 Euro. Und als seine Lieblingskneipe Zur historischen Weinlände in wirtschaftliche Not geriet, übernahm er den Laden. Manche nannten ihn deshalb den "König von Rosenheim".

Als der Sohn erbte, sprach alles für eine geruhsame Verwaltung des Imperiums in dritter Generation. Das verdeutlichen schon die Spitznamen, welche die gleichnamigen Inhaber intern verpasst bekamen. Nach dem Gründer AK1 und Antons Vater AK2 kam nun eben der Junior AK3 ans Ruder. Mehr als eine Milliarde Euro Umsatz machte das Haus laut AK2. Die auskömmliche Rendite musste man sich dazudenken. In der Region galt Kathrein als sicherer Arbeitgeber.

Doch dieses Bild hatte wenig mit der Realität zu tun. Insider berichten, dass Anton Kathrein junior ein chaotisches Unternehmen geerbt hatte. Eine Liquiditätsplanung gab es nicht. Den Mitarbeitern in der Produktion fehlte der Überblick über die Bestellungen. Auf mehr als eine Milliarde Umsatz kam man nur, wenn man die Geschäfte der Kathrein-Firmen untereinander hinzuzählte. Die führten zudem jeweils ein Eigenleben und sollen zeitweise Kredite bei 40 Banken unterhalten haben. Ganz genau aber kann das keiner sagen. Nur beim Patriarchen fügten sich die verworrenen Enden zu einem verständlichen Ganzen. So verschwand mit AK2 auch viel Herrschaftswissen. Während der Amtszeit des Seniors hatte es schon viele Probleme gegeben. AK2 habe die aber oft nicht wahrhaben und erst recht nicht darauf reagieren wollen, sagen Insider. Verlustreiche Sparten wurden quersubventioniert. Stellen abzubauen, ganze Sparten zu verkaufen hätte nicht ins Bild des Patriarchen gepasst.

Das aber geht jetzt nicht mehr. Die Banken gewähren dem Junior derzeit nur noch eine Gnadenfrist, in der er versuchen kann, zumindest den Kern des Unternehmens, das Geschäft mit den Mobilfunkantennen, zu retten. Doch selbst das wird schwer: Kathrein steht hier im Wettbewerb mit ...

