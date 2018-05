Kaspersky möchte Vertrauen zurückgewinnen - und plant einen Umzug. Künftig sollen unabhängige Kontrolleure die Rechenzentren beaufsichtigen.

Die russische IT-Sicherheitsfirma Kaspersky wird nach US-Spionagevorwürfen die Daten von Kunden unter anderem aus Europa und Nordamerika von Russland in die Schweiz verlegen. Ein neues Rechenzentrum in Zürich solle dafür bis Ende 2019 eingerichtet werden, wie Kaspersky am Dienstag ankündigte. Zudem werde die Produktion der gebrauchsfertigen Software ...

