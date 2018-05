Brent und WTI haben sich am Dienstagmorgen leicht verteuert. Schon am Vortag hatten die Preise ihren jüngsten Höhenflug fortgesetzt.

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel ihre Vortagesgewinne gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 78,28 US-Dollar. Das waren 5 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...