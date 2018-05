Das Marktforschungsunternehmen Construction Intelligence Center schätzt, das die chemische Industrie im kommenden Jahr Projekte im Milliardenbereich in Angriff nehmen wird. Daher ist es für die gesamte Branche wichtiger denn je, neue Technologien einzuführen. Die nächste Generation der Ingenieurtechnik kann dazu beitragen, die Herausforderungen zu bewältigen.Zwei der großen Herausforderungen für Chemieunternehmen sind die Übernahme und die Fusion von Unternehmen. Immer mehr Unternehmen versuchen, ihre Rentabilität zu verbessern und ihr Geschäft zu diversifizieren, indem sie sich mit anderen führenden Unternehmen ihrer Branche zusammenschließen. Diese Eigentümerwechsel beinhalten aber auch die Übergabe und Konsolidierung von großen Mengen an Anlagendaten und Dokumentation. Hinzu kommt, dass der Umfang und die Komplexität von Projekten ständig zunehmen. Eine effiziente Zusammenarbeit der zum Teil an unterschiedlichen Standorten weltweit angesiedelten Stakeholder wird dadurch immer wichtiger. Dabei gilt es, diese Komplexität in den Projekten beherrschbar zu gestalten. Das kann dadurch erfolgen, indem Anlageninformationen aus verschiedenen Datenquellen konsolidiert und Arbeitsabläufe über die gesamte Wertschöpfungskette optimiert werden.

Dazu kommen komplexere behördliche Anforderungen und höhere Auflagen. Das hat direkte Auswirkung für das Personal und dessen tägliche Arbeit in einer chemischen Anlage. Für Betriebsingenieure, die ihre Arbeit sicher und gesetzeskonform ausführen müssen, wird der Zugriff auf digitale Anlageninformationen daher immer wichtiger.

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, setzen immer mehr Unternehmen auf die Konzepte der Industrie 4.0. Durch den Einsatz von Technologie wollen sie eine digitale Transformation durchlaufen, mit dem Ziel, intelligente Produktionsanlagen zu schaffen und allen Mitarbeitern Zugriff auf digitale Anlageninformationen zu geben - auch auf die Bestandsdaten.

Hindernisse auf dem Weg zur Industrie 4.0

Dem Digital Transformation Monitor der Europäischen Kommission zufolge soll in Deutschland bis 2020 über eine Milliarde Euro für Digitalisierungsprojekte aufgewendet werden. Laut der 2016 Global Industry 4.0 Survey von PwC erwarten die mehr als zweitausend an der Befragung beteiligten Unternehmen einen signifikanten Anstieg ihrer digitalen Reife. Während derzeit nur 33 % der Befragten ihr Unternehmen als in dieser Hinsicht fortgeschritten bezeichneten, gehen über 70 % davon aus, dass dies im Jahr 2020 der Fall sein wird. Da die Digitalisierung von Engineering-Prozessen und der Industrie-4.0-Ansatz für das Fortbestehen jedes Unternehmens immer wichtiger wird, ist es sinnvoll, zu ergründen, was Industrieunternehmen davon abhält, die Prinzipien der Industrie 4.0 zu übernehmen.

Eines der Hauptprobleme besteht darin, dass viele Unternehmen immer noch in dokumentenzentrischen Prozessen arbeiten, in vielen Fällen sind Anlageninformationen sogar nur in Papierform vorhanden. Die Daten stehen oft in den unterschiedlichsten Quellen zur Verfügung: in Papierarchiven, lokalen Datenbanken, Microsoft-Excel-Listen, ...

