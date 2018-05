Bonn - Der deutsche Rentenmarkt geriet gestern unter Abgabedruck, so die Analysten von Postbank Research.Verantwortlich seien in erster Linie Äußerungen von EZB-Ratsmitgliedern gewesen, die von den Märkten offensichtlich als "falkenhaft" interpretiert worden seien. So habe der französische Notenbankpräsident Villeroy de Galhau die Meinung vertreten, dass es nach der Beendigung des Anleiheankaufprogramms eher Quartale als Jahre dauern werde, bis die EZB erstmals die Leitzinsen erhöhe. Die Renditen 10- und 5-jähriger Bundesanleihen seien vor diesem Hintergrund jeweils um 5 Basispunkte auf 0,61% bzw. -0,01% gestiegen. Die Rendite 2-jähriger Bunds habe sich um 2 Basispunkte auf -0,55% erhöht. 10-jährige US-Treasuries seien gestern mit 3,00% aus dem europäischen Handel gegangen. Heute Morgen liege ihre Rendite über dieser vielbeachteten Marke. (15.05.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...