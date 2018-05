Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--An Europas Börsen geht es im frühen Handel am Dienstag mit den Kursen leicht nach unten. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 12.956 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,1 Prozent auf 3.563 nach. An den Börsen ist die Luft nach oben erst einmal raus, heißt es im Handel. Die wieder über die psychologisch wichtige Marke von 3 Prozent gestiegene Rendite bei zehnjährigen US-Staatsanleihen drückt etwas auf die Stimmung.

Auch die nur durchwachsen ausgefallenen Konjunkturdaten aus China sind nicht dazu angetan, die Laune aufzuhellen. Zwar hat sich die dortige Industrieproduktion im April besser als erwartet entwickelt, allerdings blieben die Anlageinvestitionen unter den Schätzungen. Derweil hat sich das deutsche Wachstum im ersten Quartal stark verlangsamt, was allerdings erwartet worden war. Das BIP sank auf 0,3 Prozent, nachdem es im vierten Quartal 2017 um 0,6 Prozent zugelegt hatte.

Der Euro gibt zwar am Morgen ab und steht bei 1,1925 Dollar, was prinzipiell positiv für die europäischen Aktienmärkte ist. Allerdings glaubt man im Handel derzeit nicht an eine neue Schwächephase der Einheitswährung, sondern setzt vielmehr auf eine Gegenbewegung. Der Euro notiert rund 1 Cent über den Tiefs aus der vergangenen Woche.

Die Impulse für die Einzelwerte liefert wieder die Berichtssaison mit nochmals zahlreichen Unternehmen. Aus dem DAX haben mit Allianz, RWE, Commerzbank, Merck und Thyssenkrupp gleich fünf Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt. Aber auch aus Europa und der zweiten Reihe am deutschen Aktienmarkt kommt eine Zahlenflut.

Merck werden nach Zahlen abverkauft

Merck brechen nach Zahlen um 4,4 Prozent ein. "Vor allem der Ausblick dürfte für einige Enttäuschung sorgen", so ein Aktienhändler. So erwartet das Unternehmen das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 5,30 bis 5,65 Euro, was unterhalb der Markterwartung liege. Ein Blick auf die Medikamente zeige, dass Erbitux und Rebif die Umsatzerwartung nicht erfüllt haben. Ein anderer Marktteilnehmer verweist auf das schwache Abschneiden der Sparte Flüssigkristalle.

Für Thyssenkrupp geht es nach Zahlen um 3,1 Prozent nach unten. Die Zahlen selbst enthalten nach Einschätzung eines Marktteilnehmer keine Überraschungen. Nach den überzeugenden Zahlen von Arcelormittal sei bereits damit gerechnet worden, dass die Stahlsparte liefere. Als enttäuschend wird von Analysten allerdings der Ausblick eingestuft.

Für Commerzbank geht es dagegen kräftig um 3,1 Prozent nach oben. Das operative Ergebnis sei leicht oberhalb der Erwartung ausgefallen, heißt es im Handel. Allerdings stört sich ein Teilnehmer an der Qualität der Zahlen und verweist auf die niedrigere Risikovorsorge und die geringere Steuerlast. Die Aktie wurde bereits im Vorfeld der Zahlen verkauft, was möglicherweise einer der Gründe für die positive Reaktion ist.

Die Zahlen des Stromkonzerns RWE beinhalten nach einer ersten Einschätzung aus dem Handel keine Überraschung. Sowohl der Umsatz wie auch der Gewinn lägen im Rahmen der Markterwartung. Der Ausblick wurde, wie nicht anders zu erwarten, bestätigt. Für die Investoren stehe momentan die Neuordnung auf den Strommarkt klar im Fokus. Nachdem die Aktie sehr gut gelaufen ist, verliert sie nun 1,3 Prozent

Als insgesamt im Rahmen der Erwartungen liegend bis leicht negativ werden im Handel die Geschäftszahlen von Allianz beschrieben. Das operative Ergebnis ist leicht unter den Schätzungen geblieben, dafür ist das Nettoergebnis etwas besser ausgefallen. Mit Blick auf die einzelnen Sparten liegen diese insgesamt alle leicht unter den Erwartungen. Das Allianz-Papier notiert im frühen Geschäft wenig verändert.

Bei Vodafone tritt überraschend der CEO zurück

Für die Aktie von Vodafone geht es nach der Ankündigung des Rücktritts von CEO Vittorio Colao kräftig um 3,2 Prozent nach unten. Die Ankündigung kommt überraschend. Der Rücktritt erfolgt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Erst vor wenigen Tagen hatte Vodafone die Übernahme des deutschen und osteuropäischen Kabelnetzes von Liberty Global für fast 20 Milliarden Euro bekannt gegeben. Nachfolger von Colao soll CFO Nick Read werden. Die Personal-Entscheidungen überschatten die Geschäftszahlen von Vodafone.

Für die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) geht es im frühen Handel am Dienstag um 6,2 Prozent nach oben. Positiv wird im Handel die Entwicklung im Nettogewinn gewertet, der mit 399 Millionen Euro deutlich oberhalb der erwarteten 257 Millionen Euro ausgefallen sei.

Mit Blick auf Carl Zeiss Meditec (minus 2,8 Prozent) ist von leicht negativen Zahlen im Handel die Rede. Bei Bilfinger (plus 4 Prozent) wirkt sich indes der starke Auftragseingang stützend auf die Aktie aus. Zu Ströer heißt es, dass die Zahlen insgesamt leicht über den Erwartungen ausgefallen seien - für die Aktie geht es 2,2 Prohent nach oben.

Für Metro geht es nach endgültigen Zahlen 1,1 Prozent nach unten. Das Russland-Geschäft hat sich sehr schwach entwickelt. "Positiv ist, dass Nordex keine negative Überraschung geliefert hat", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers. Der Ordereingang mache Hoffnung, dass sich das Geschäft stabilisiere. Nordex gewinnen 6,7 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.563,76 -0,06 -1,98 1,71 Stoxx-50 3.132,49 -0,13 -3,95 -1,43 DAX 12.950,29 -0,21 -27,42 0,25 MDAX 26.600,45 -0,17 -44,05 1,53 TecDAX 2.772,95 -0,01 -0,29 9,64 SDAX 12.492,37 -0,21 -26,06 5,09 FTSE 7.713,96 0,04 2,98 -0,29 CAC 5.544,34 0,07 3,66 4,36 Bund-Future 158,01 -0,26 -0,76 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 18:39 % YTD EUR/USD 1,1928 +0,01% -0,0503 1,1973 -0,7% EUR/JPY 131,04 +0,17% 0,2242 131,13 -3,1% EUR/CHF 1,1931 +0,01% 0,0176 1,1951 +1,9% EUR/GBP 0,8818 +0,24% 0,0589 1,1345 -0,8% USD/JPY 109,86 +0,15% 0,2653 109,52 -2,5% GBP/USD 1,3528 -0,22% -0,1007 1,3584 +0,1% Bitcoin BTC/USD 8.768,21 -0,9% -0,72 8.825,43 -35,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,09 70,96 +0,2% 0,13 +18,4% Brent/ICE 78,51 78,23 +0,4% 0,28 +20,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.311,17 1.313,57 -0,2% -2,41 +0,6% Silber (Spot) 16,46 16,52 -0,4% -0,07 -2,8% Platin (Spot) 907,25 910,50 -0,4% -3,25 -2,4% Kupfer-Future 3,07 3,08 -0,5% -0,02 -7,7% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2018 04:12 ET (08:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.