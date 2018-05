Linz - Die jüngste Entwicklung in EUR/CHF verläuft sehr zur Zufriedenheit der Schweizer Notenbank, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Seit Mitte 2017 sei das Währungspaar im Aufwärtstrend. Die Schweizer Exportindustrie könne aufatmen und werde auch in den kommenden Monaten für ein solides Wachstum in der Schweiz sorgen.

