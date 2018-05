Frankfurt - Der Zinsanstieg in den USA hinterlässt derzeit deutliche Spuren am Goldmarkt, so die Analysten der DekaBank. Der World Gold Council weise in seinem Bericht für das erste Quartal 2018 eine ungewöhnlich schwache Goldnachfrage aus. Insbesondere die private Investmentnachfrage nach Goldmünzen und -barren sowie nach mit physischem Gold hinterlegten Fonds (Gold-ETF) sei im Vergleich mit den ersten Quartalen der Vorjahre so niedrig gewesen wie seit vier Jahren nicht mehr.

Den vollständigen Artikel lesen ...