PARIS (Dow Jones)--Der französische Versorger Engie SA hat im ersten Jahresquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Eine besonders solide Entwicklung gab es dabei in Frankreich. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, lag das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 3 Prozent höher als im Vorjahr und erreichte 3,16 (3,07) Milliarden Euro. Auf organischer Basis sei das EBITDA um 6 Prozent gestiegen. Den Umsatz gab Engie um 1,2 Prozent höher mit 17,52 Milliarden Euro an.

Die bestehenden Finanzziele für das laufende Jahr wurden von Engie laut Mitteilung bestätigt. Begründet wurden die Steigerungen mit der vermehrten Erzeugung erneuerbarer Energie in Frankreich und Belgien, dem gestiegenen Absatz von Gas und Elektrizität bei französischen Privatverbrauchern, der Inbetriebnahme von Anlagen in Lateinamerika sowie einer wetterbedingt erhöhten Gasnachfrage in Frankreich. Engie-CEO Isabelle Kocher stellte in der Mitteilung insbesondere das für das Unternehmen niedrige Verschuldungsniveau von unter 20 Milliarden Euro heraus.

May 15, 2018 04:36 ET (08:36 GMT)

