1:0 für Ihre Küche: Schon vor dem offiziellen Start der Fußball-WM 2018 lässt KitchenAid Ihre Küche in den Farben Schwarz, Rot, Gold strahlen und schickt Sie mit etwas Glück sogar zum Finale der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft. Beim Kauf einer Küchenmaschine Artisan 4,8 Liter in den Farben Schwarz, Rot oder Gold verlost KitchenAid eine Reise für zwei Personen zum Finale der WM.



Erleben Sie das Schwarz-Rot-Goldene Küchenwunder hautnah: Im Aktions-Zeitraum vom 14. Mai bis zum 16. Juni 2018 haben Sie beim Kauf des KitchenAid Langzeitfavoriten, der ikonischen ARTISAN Küchenmaschine 5KSM175PS in den Farben Onyx Black, Empire Rot und der Limited-Edition Butterblume, die Chance, eine Reise zur WM nach Moskau zu gewinnen. Das exklusive Reisepaket für zwei Personen beinhaltet neben den Flügen drei Übernachtungen inklusive Frühstück in einem 4-Sterne Hotel in Moskau sowie den Flughafentransfer, Stadiontransfer und natürlich den Besuch des Finalspiels!



Die ARTISAN Küchenmaschine ist der perfekte Begleiter für das Sportevent des Jahres. Durch die verschiedenen optionalen Aufsätze ist sie vielseitig und individuell einsetzbar. Egal ob Fingerfood zum Vorrundenspiel oder Bratwürstchen zum spannenden Finale - die KitchenAid Küchenmaschine zaubert weltmeisterliche Snacks für jede WM-Party.



KitchenAid lost den Gewinner unter allen in Deutschland gekauften und registrierten Maschinen in den Farben Onyx Black, Empire Rot und der Limited-Edition Butterblume im genannten Zeitraum aus. Postalischer Einsendeschluss der Unterlagen (Kaufbeleg, Barcode der Verpackung und ausgedrucktes Registrierungsformular) ist der 18. Juni 2018.



