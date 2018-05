Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 Pence belassen. Die Briten seien in den Schwellenländern stark gewachsen und auch das Breitbandgeschäft sorge für robuste Steigerungsraten, schrieb Analyst Jonathan Dann in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Aussichten seien gut und die Papiere seien attraktiv./ag/la Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BH4HKS39