Donald Duck wirft sich ins Trikot und fiebert dem Anpfiff in gleich vier neuen Veröffentlichungen von Egmont Ehapa Media entgegen: Am 17. Mai rollen die Bälle im Lustigen Taschenbuch Extra Nr. 5 auf das weltmeisterliche Spielfeld. Dabei können die Leser in "Mission Titelverteidigung" alle Tricks der beschnabelten Mannschaft des FC Entenhausens nachlesen. Aufgepasst: Für echte Fans gibt es diese Ausgabe vom Lustigen Taschenbuch ab dem 6. Juni 2018 auch als Hardcover im Handel (ISBN 978-3-770415-3).



Ab dem 22. Mai heißt es für Fußballfreunde im Lustigen Taschenbuch 507 "Auf zum Titel"! Also bitte die Stutzen hochziehen, die Stollenschuhe schnüren und auf zum Anstoß. Ein großes Fußballevent wirft seine Schatten bis nach Entenhausen voraus.



Im Magazin "Donaldo" sorgt Donald Duck ab 25. Mai gleich in mehreren Comics dafür, dass das Runde im Eckigen landet. Zudem wirft er mit den Lesern einen Blick auf die Gruppenauswahl der anstehenden WM in Russland. Als Extra liegt dem Magazin neben einem großen WM-Spielplan auch ein Tattoo-Ärmel in den Deutschland-Farben bei, der natürlich an keinem Fan-Arm fehlen darf, sowie eine Panini-Stickertüte zur WM.



Im Micky Maus-Magazin #12/18 (EVT: 01.06.) feiert Donald Duck trotz aller Sportlichkeit ganz nebenbei noch seinen 84. Geburtstag! Als Extra liegt dieser Ausgabe ein Fußball-Fan-Set mit Tröte, Trillerpfeife und gelber sowie roter Karte bei, plus einer Panini-Stickertüte zur WM. Die Veröffentlichungen sind am Kiosk und im Buchhandel erhältlich und können im EHAPA-SHOP unter https://www.egmont-shop.de/ einzeln bestellt oder abonniert werden.



