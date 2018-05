FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 1030 (1405) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 665 (585) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1100 (1030) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 490 (470) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2470 (2360) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP CUTS INDIVIOR PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 500 PENCE - GOLDMAN CUTS BAT PRICE TARGET TO 5350 (5400) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS PETROFAC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 660 PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES ULTRA ELECTRONICS TARGET TO 1650 (1600) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 385 (410) PENCE - 'NEUTRAL'



