DAX - Es fehlen die Impulse

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX fiel gestern unter die Unterstützung bei 12.960 Punkten (fungiert nun als Widerstandszone), es gab allerdings kein nennenswertes Follow-Through auf der Unterseite. Auch heute Vormittag gibt es bislang kaum Bewegung - das deutsche Börsenbarometer tritt auf der Stelle.

Trotz der vergleichsweise schwachen zweiten Handelshälfte gestern an der Wall Street kommt am Vormittag bislang keinerlei Verkaufsdruck auf, der Index verharrt innerhalb einer vergleichsweise sehr engen Handelsspanne von unter 30 Punkten. Innerhalb der Spanne 12.920 bis 13.020 ist von einer fortgesetzten Seitwärtsbewegung auszugehen. Das weitere Aufwärtspotenzial scheint allerdings eher begrenzt, unter Chance Risiko Aspekten ist die Shortseite daher hier wesentlich attraktiver nach dem jüngsten Anstieg. Sollte sich die aktuelle Seitwärtsphase als Topbildung entpuppen, hätte der Index Korrekturpotenzial in den Bereich 12.600 bis 12.700 Punkte. Oberhalb von 13.020 Punkten wäre dieses Korrekturszenario sofort zu den Akten zu legen. Um 11 Uhr ist der ZEW-Index zu beachten.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.04.2018 - 15.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 15.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 24,97 10.475 5,17 29.06.2018 DAX Index HX06NH 31,22 9.850 4,14 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 15.05.2018; 10:24 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9AD0 7,25 13.650 18,15 29.06.2018 DAX Index HW9XSD 3,46 13.310 38,46 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 15.05.2018; 10:24 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Es fehlen die Impulse erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).