Paris - Europas Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich entwickelt. Allerdings waren die Abweichungen im Vergleich zu den Vortagesschlussständen nur gering. Der Fokus der Anleger lag auf Quartalsberichten, aber auch die Anleiherenditen rückten wieder in den Blick.

Am Montag war laut Jochen Stanzl von CMC Markets ein "denkwürdiger Tag" an der Wall Street. "Investoren, die der US-Regierung für drei Monate Geld leihen, erhalten aufs Jahr gerechnet mehr Zinsen als sie im S&P 500 -Index an Dividendenrendite erwarten können", so Stanzl. Ein solcher Zinsanstieg dürfte Vermögensverwalter mit bereits hohen Aktienquoten nicht dazu motivieren, selbige noch weiter zu erhöhen.

Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, verlor am späteren Dienstagvormittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...