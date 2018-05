Vom Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seine Budgetpläne verteidigt und insbesondere Kritik zurückgewiesen, er wolle die Investitionen zurückfahren. "Die Investitionen des Bundes steigen in der Zukunft", sagte Scholz bei der Einbringung seines Haushaltsentwurfes für 2018 im Bundestag. Abstrakte Debatten über mehr Investitionen oder ausgeglichene Haushalte zu führen, mache wenig Sinn. "Beides geht, mehr Investitionen ohne neue Schulden", betonte Scholz. Der von ihm vorgelegte Haushalt sei "solide, gerecht und zukunftsorientiert". Die Regierung gehe damit einen "Weg, der klug und ausgewogen ist".

Ausdrücklich verteidigte Scholz das geplante Festhalten an der schwarzen Null. "Wir handeln pragmatisch und sachgerecht, und wir verehren keinen Fetisch", sagte er. Mit dem Budgetplan würden auch Vorkehrungen getroffen für eine etwaige Eintrübung. Zu den Vorwürfen, die Regierung fahre die Investitionen zurück, sagte Scholz: "Das Gegenteil ist richtig." Nicht alle konkret geplanten Investitionen seien im Haushalt schon scharf abgebildet. "Wir werden alle Spielräume dazu nutzen, das so schnell wie möglich sichtbar zu machen", sagte Scholz zu. "Dann werden alle sehen, dass die Investitionen Jahr für Jahr steigen."

Mit Blick auf Europa verlangte Scholz Grundsatzentscheidungen. "Die großen politischen Fragen, die uns beschäftigen werden, haben wir vernachlässigt", kritisierte er. Konkrete Schritte sollten beim Ausbau des Europäischen Stabilisierungsmechanismus zu einem Europäischen Währungsfonds und bei der Bankenunion erfolgen. "Vielleicht kann der ESM auch der Ankerplatz für die letzte Sicherungslinie hinter dem einheitlichen europäischen Bankenabwicklungsmechanismus sein, den so genannten Common Backstop", sagte er. Wahrscheinlich mache es Sinn, in zwei Schritten vorzugehen und den ESM erst auszubauen und ihn dann in EU-Recht zu überführen, "parlamentarisch kontrolliert".

Bei der Bankenunion wolle man "pragmatisch vorgehen, damit alle Euro-Länder mitgehen können", kündigte der Finanzminister an. Gelinge eine Einigung bis zum Sommer, "könnte der Backstop vielleicht schon früher als 2024 eingerichtet werden". Scholz verlangte auch mehr Investitionen in öffentliche Güter in Europa. "In den vergangenen Jahren gab es eine Phase der Konsolidierung, die für manche Staaten des Euroraums schmerzhaft war", sagte der SPD-Politiker. "Jetzt brauchen wir eine Phase der Investitionen - übrigens auch im deutschen Interesse."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2018 05:12 ET (09:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.