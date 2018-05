In einigen Billiardstel Sekunden haben Forscher Wasser von Zimmertemperatur auf 100.000 Grad Celsius erhitzt. Natürlich nicht nur zum Spaß.

Dieser Wasserkocher schlägt alle Rekorde - sowohl was Geschwindigkeit als auch was Leistung angeht: Mit dem Freie-Elektronen-Laser LCLS haben Wissenschaftler am US-Forschungszentrum SLAC in Sekundenbruchteilen Wasser von Zimmertemperatur auf 100.000 Grad Celsius erhitzt.

Ganze 75 Femtosekunden dauerte der Prozess - das sind genau 0,000000000000075 Sekunden. "Das ist sicherlich nicht der übliche Weg, Wasser zu kochen", so Forschungsleiter Carl Caleman vom Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) am Forschungszentrum DESY in Hamburg. "Normalerweise rüttelt man quasi immer stärker und stärker an den Wassermolekülen, wenn man Wasser erhitzt."

Tatsächlich ist auf der molekularen Ebene Hitze gleich Bewegung. Mit zunehmender Hitze bewegen sich die Moleküle eines Stoffs immer mehr. Der Röntgenlaser dagegen arbeitet anders: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...