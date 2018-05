FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank kommt mit dem Verkauf ihres Geschäfts mit Aktienderivaten und ETFs voran. Die Verhandlungen mit den potenziellen Interessenten seien in einer entscheidenden Phase, so dass eine kurzfristige Einigung nicht auszuschließen sei, schreibt die Commerzbank in ihrem Bericht zum ersten Quartal. Finanzvorstand Stephan Engels wollte sich in einer Telefonkonferenz aber nicht auf einen Zeitrahmen festlegen.

Die Art und Weise einer Transaktion der Geschäfte, die für den größten Teil des ehemaligen Bereichs Equity Markets & Commodities (EMC) stehen, steht ebenfalls noch nicht fest. Nach heutiger sicht spreche einiges dafür, dass es sich um eine Portfolio-Transaktion handeln werde, so Engels. Das bedeute, dass einzelne Vermögensgegenstände verkauft werden, aber keine rechtliche Einheit an den Käufer übergeht.

Die Commerzbank hatte EMC vor geraumer Zeit zum Verkauf gestellt und sich alle Optionen - auch einen IPO - offen gehalten. Die Societe Generale wird als Käufer für den Bereich gehandelt, Medienberichten zufolge für einen dreistelligen Millionenbetrag. Die Erträge im EMC-Bereich beliefen sich im ersten Quartal auf knapp 100 Millionen Euro.

