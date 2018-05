Die NordLB hat die Einstufung für K+S auf "Halten" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Das Unternehmen habe im ersten Quartal 2018 den Umsatz deutlich gesteigert und wesentlich mehr verdient als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings erscheine die gute Geschäftsentwicklung nach den Kursgewinnen im vergangenen halben Jahr weitgehend eingepreist, so dass die Aktie lediglich eine Halteposition bleibe./mf/mis Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2018-05-15/11:52

ISIN: DE000KSAG888