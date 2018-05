Tealium erweist sich erneut als führender Anbieter von erweiterten Produktfunktionen für Data Governance und Schutz von Kundendaten

Tealium, führender Anbieter von Lösungen für Kundendaten und Tag-Verwaltung in Echtzeit, kündete heute erweiterte Funktionen für das Datenschutz- und Einwillingungsmanagement in seinem Tealium Universal Data Hub an.

Mit dem Privacy and Consent Manager können Unternehmen Benutzerdaten, bestätigte Zustimmungen und die granulare Datenschutzsteuerung verwalten, während Endanwender die volle Kontrolle über ihre Daten behalten. Als Bestandteil der marktführenden Plattform von Tealium sind die neuen Erweiterungen in mehreren Sprachen erhältlich und bieten individuell gestaltbare Inhalte und Layouts, globale Einstellungen sowie die Möglichkeit, Änderungen der Zustimmung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGV) vorzunehmen. Außerdem umfasst das weiterentwickelte Produkt folgende Funktionen:

Consent Request Manager: Bietet die Möglichkeit, die Aufforderung zur Zustimmung der Datennutzung durch Anwender auf Webseiten frei zu gestalten. Mit diesem Feature können Anwender ihre Zustimmung über den Prompt gewähren oder widerrufen.

Consent Preferences Manager: Unternehmen können die Kategorien des Tracking konfigurieren, das zustimmenden Anwendern angeboten wird.

Tealium hat außerdem kürzlich neue Funktionen freigegeben, mit denen Unternehmen Zugriffsanfragen der betroffenen Personen gemäß der bevorstehenden DSGV erfüllen können.

"Tealium hat sich schon immer für Data Governance und Transparenz stark gemacht. Deshalb aktualisieren wir laufend die Funktionen unserer Produkte, damit sie immer dem sich ändernden Ökosystem entsprechen", erläuterte Mike Anderson, Gründer und CTO von Tealium. "Wir unterstützen Unternehmen bei der Schaffung umfassender, relevanter Kundenerfahrungen, die die Datenschutzeinstellungen der Endanwender respektieren. Mit diesem Ziel vor Augen helfen wir Unternehmen bei der verantwortlichen Verwaltung und Steuerung der Kundendatenströme über alle Kontaktpunkte hinweg. Unsere erweiterten Funktionen für Datenschutz und Zustimmungsverwaltung bieten Unternehmen weiterhin die Tools, die sie für verantwortungsvolles Datenmanagement und die Einhaltung der DSGV benötigen."

Über Tealium

Tealium revolutioniert die heutigen digitale Geschäftswelt durch eine universelle Methode zur Verwaltung der stetig wachsenden Kundendatenströme und verknüpft dazu Mobilgeräte-, Web-, Offline- und sonstige Datenquellen mit sämtlichen Anbieterintegrationen. Der Universal Data Hub von Tealium kombiniert die leistungsstarke Möglichkeit, Kundendaten in einer einzigen, zuverlässigen Quelle zusammenzuführen, mit einem schlüsselfertiges Integrationsökosystem, das über 1.000 Anbieter und Technologien vereint. Damit erhalten Unternehmen die Möglichkeit, Echtzeitdaten zu nutzen, um umfassendere, stärker personalisierte digitale Erfahrungen in allen Kanälen zu realisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tealium.com.

