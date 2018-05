Die Aktie von Volkswagen ist in den vergangenen Tagen auf den ersten Blick nicht vom Fleck gekommen. Aber: Der Wert hat seine bisherigen Unterstützungen in Höhe von 170 Euro geradezu vorbildlich verteidigen können. Damit hat die Aktie den charttechnischen Aufwärtstrend bestätigt, woraus wiederum ein Kaufsignal generiert wird, meinen die Chartanalysten. Die Aktie sollte in den kommenden Tagen eventuell weiter seitwärts laufen, wahrscheinlich aber sogar deutlich zulegen können. Die Chancen sind ... (Frank Holbaum)

