Der Verkauf seiner bankrotten Atomkraftwerkssparte rettet Toshiba überraschend aus der Krise. Doch viele Fragen bleiben offen.

Japans schwerster Sanierungsfall Toshiba propagiert schon länger die Wende. Nun hat der Konzern das mit der Jahresbilanz 2017 untermauert. Mit einem Rekordgewinn rettet der Konzern sich aus seiner tiefsten Krisen und darf damit an der Börse bleiben. Der Aktienpreis stieg daraufhin um 3,5 Prozent auf 299 Yen.

Auf den ersten Blick lesen sich Toshibas Zahlen tatsächlich beeindruckend. Das negative Eigenkapital wurde ausradiert. Derzeit stehen 783 Milliarden Yen (5,9 Milliarden Euro) als Eigenkapital in der Bilanz. Das sind rund zehn Milliarden Euro mehr als vor einem Jahr. Mit einer Kapitalerhöhung über 4,5 Milliarden Euro im Dezember 2017 hat sich der Konzern weitgehend entschuldet.

Aber ein Blick in die Bilanz zeigt auch, dass Toshibas Probleme langfristig keineswegs behoben sind. Weder das verbesserte Eigenkapital, noch die Prognose für 2018 - ein Anstieg des Reingewinns auf 1,1 Billionen Yen (8,3 Milliarden Euro) - sagen wirklich etwas über die Stärken und Schwächen des Konzerns aus.

Unterm Stich steht 2017 ein Reingewinn von 804 Milliarden Yen (rund 6 Milliarden Euro) - das erste Plus in vier Jahren. Aber den Großteil des Reingewinns verdankt Toshiba Steuergutschriften nach dem Verkauf der Atomkraftwerkssparte Westinghouse und Verkäufen von Firmen wie Landis+Gyr in der Schweiz.

So hatten ...

