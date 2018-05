Zürich (ots) -



- Kundenmanagement, Mission and Vision sowie Benchmarking sind die

am häufigsten verwendeten Managementtechniken in Schweizer

Unternehmen

- Nur wenige nutzen innovative Tools wie Agile Management und

Advanced Analytics

- 2018 gewinnen neue Technologien sowie Tools zur

Mitarbeitermotivation an Bedeutung

- Europa- wie weltweit bleibt Kundenmanagement das am meisten

genutzte Managementinstrument



Wenn, dann richtig: Auf diesen kurzen Nenner lässt sich der Umgang

der Schweizer Führungskräfte mit Managementtechniken bringen. In

keinem anderen Land konzentrieren sich Top-Manager auf so wenige

Instrumente wie in der Schweiz. Einer durchschnittlichen Zahl von 4,6

steht im europäischen Raum eine Vergleichszahl von 6,6 und in Asien

sogar von 12,2 gegenüber. Dies zeigt die 16. Auflage der Studie

"Management Tools & Trends" der internationalen Managementberatung

Bain & Company. Es ist die weltweit umfangreichste Analyse der

wichtigsten Managementinstrumente und -trends, für die mehr als 1.000

Führungskräfte in Europa, Asien, Nord- und Lateinamerika befragt

wurden.



Zu den am meisten genutzten Instrumenten zählen in der Schweiz

Kundenmanagement, Mission and Vision Statements sowie Benchmarking.

Anders als in Deutschland schafft es das Kundenmanagement - Dreh- und

Angelpunkt jeder erfolgreichen Wachstumsstrategie - in der Schweiz

ebenso wie europa- und weltweit unter die Top 3 (Abb. 1). Dessen

ungeachtet sieht jeder zweite Schweizer Top-Manager die Loyalität

seiner Kunden schwinden. Bain-Schweizchef Thomas Lustgarten warnt:

"Je geringer die Loyalität, desto grösser die Angriffsfläche für den

Wettbewerb. Schweizer Unternehmen müssen weiterhin alles daransetzen,

ihre Kunden langfristig zu binden." Dies umso mehr, da die Konkurrenz

im digitalen Zeitalter nur noch wenige Mausklicks entfernt sei.



Innovative Tools: Geringe Nutzungswerte, aber hohe Zufriedenheit



Bei der derzeit allgegenwärtigen digitalen Transformation sind in

Schweizer Unternehmen Schwachstellen zu erkennen. Sie verwenden

dieses Instrument in viel geringerem Masse als ihre europäischen

Kollegen, sind aber mit den Ergebnissen dieses Tools deutlich

zufriedener. Zudem kommen innovative Techniken wie Agile Management

und Advanced Analytics erheblich seltener zum Einsatz, als dies vor

allem bei asiatischen Wettbewerbern der Fall ist. Tatsächlich ist der

intelligente Umgang mit Daten in Asien mittlerweile das am meisten

genutzte Managementtool. In der Schweiz dagegen schafft es Advanced

Analytics nicht einmal unter die Top 10. Auch in puncto Agile

Management hinkt die Schweiz der asiatischen Konkurrenz hinterher.

Die wenigen Vorreiter machen jedoch sehr positive Erfahrungen mit

diesem Instrument. Kein anderes Tool erreicht so hohe

Zufriedenheitswerte. Am unteren Ende der Zufriedenheitsskala findet

sich - wie in vielen anderen Ländern auch - die

Komplexitätsreduzierung. Eine ausufernde Bürokratie ist aber nicht

nur in der Schweiz ein Problem: Sechs von zehn europäischen Managern

erklären, dass überbordende Komplexität in ihren Unternehmen die

Kosten erhöhen und das Wachstum behindern würde.



Dies ist eine gefährliche Entwicklung in einer Zeit, in der die

digitale Disruption schnelle Reaktionen erfordert. Weltweit ist den

Führungskräften bewusst, dass sie in diesem Umfeld mit herkömmlichen

Methoden an Grenzen stossen - "weiche" Themen gewinnen an Bedeutung.

Gut die Hälfte der Schweizer Top-Manager stimmt der Aussage zu, dass

Führung heute bedeutet, Menschen zu vertrauen und zu fördern, statt

sie zu kontrollieren und zu kommandieren. Zudem erachtet die Mehrheit

die Kultur als mindestens genauso wichtig für den Unternehmenserfolg

wie die Strategie.



Für sechs von zehn Schweizer Firmen sind Akquisitionen

erfolgskritisch



Ein weiterer Indikator für den hohen Stellenwert des Faktors

Mensch sind die Managementprioritäten für 2018. Nach dem Einsatz

neuer Technologien steht in der Schweiz das Thema Mitarbeiterbindung

ganz oben auf der Managementagenda. Beim Tool, das sie in diesem Jahr

am meisten nutzen wollen, halten Schweizer Führungskräfte an ihrer

Vorliebe für das Kundenmanagement fest. Damit befinden sie sich in

guter Gesellschaft. Europa- und weltweit wird das Kundenmanagement

2018 die am häufigsten verwendete Managementtechnik sein (Abb. 2).

Auf organisches Wachstum mit loyalen Kunden allein wollen sich

Schweizer Unternehmen aber genauso wenig verlassen wie ihre deutsche

Konkurrenz. 60 Prozent der Befragten - das sind mehr als in vielen

anderen Ländern -betrachten M&A-Aktivitäten als erfolgskritischen

Faktor.



Bain-Partner Lustgarten fasst zusammen: "Schweizer Unternehmen

sehen sich gut aufgestellt und konzentrieren sich bewusst auf wenige

Managementtechniken. Noch fehlt mancherorts allerdings der Mut zum

Einsatz innovativer Tools." Und er fügt hinzu: "Dabei ist gerade die

digitale Transformation ein entscheidender Hebel für den nachhaltigen

Erfolg im 21. Jahrhundert."



Über die Studie



Zum 16. Mal veröffentlicht Bain & Company die weltweit

umfangreichste Analyse der international dominierenden

Managementinstrumente. Seit Erscheinen der ersten Studie "Management

Tools & Trends" im Jahr 1993 hat Bain mehr als 14.000 Führungskräfte

befragt. Allein für die diesjährige Ausgabe bewerteten über 1.000

Top-Manager aus Unternehmen aller Grössen und Industrien in Europa,

Nord- und Lateinamerika sowie Asien ausgewählte Managementtrends

sowie 25 ausgewählte populäre Managementinstrumente.



Bain & Company



Bain & Company ist eine der weltweit führenden

Managementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigen

Entscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,

Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformation

sowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mit

seinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zu

erzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Im

Zentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft des

Kunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neue

Wachstumsfelder zu erschliessen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973

lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.

Bain unterhält 56 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 8.000

Mitarbeiter, 900 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bain

unter: www.bain-company.ch. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing,

Bain Insights App.





