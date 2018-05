Berlin/Shanghai (ots) -



Ausgebuchte Messe - Ausstellungsfläche wächst um 50 Prozent - Mehr als 700 Aussteller aus 80 Ländern - Circa 800 handverlesene Einkäufer - 120 Speaker auf der ITB China Conference: Premiere für den Business Travel Day und Education & Job Day - Partner Destination Finnland - Partnerhotel Wyndham - Neu: Market Introduction Program und IT'S MY WORLD TRAVEL AWARD 2018



Die ITB China 2018 sorgt für Aufsehen: Mit einer erwarteten Teilnehmerzahl von 15.000, mehr als 700 Ausstellern aus 80 Ländern und circa 800 Einkäufern verzeichnet die dreitägige Reisemesse für den chinesischen B2B-Markt ein Jahr nach ihrer Premiere erhebliches Wachstum. Die 18.000 Quadratmeter umfassende Ausstellungsfläche ist komplett ausgebucht. Der Erfolg der ITB China, die vom 16. bis 18. Mai in Shanghai stattfindet, spiegelt sich in der verglichen mit dem Vorjahr um 50 Prozent gestiegenen Brutto-Ausstellungsfläche wider. Die ITB China wird zusammen mit TravelDaily China organisiert. Zielgruppe sind handverlesene, auf dem chinesischen Reisemarkt agierende Fachbesucher, die eng nach den Kriterien der ausstellenden Unternehmen ausgesucht werden. Zu den Vorträgen, Diskussionen und Keynotes der ITB China Conference, an der mehr als 120 Speaker teilnehmen, werden insgesamt 2.700 Besucher erwartet. Der parallel zur ITB China stattfindende führende Think Tank der Branche lädt Unternehmensentscheider und Experten aus China und der ganzen Welt ein, ihr Wissen und ihre Ideen über aktuelle Reisemarktthemen vorzutragen.



Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung, Messe Berlin: "In den nächsten drei Tagen werden alle Augen auf die ITB China in Shanghai gerichtet sein. Die Ausstellernachfrage ist enorm gestiegen. Die ITB China 2018 zieht zunehmend chinesische Entscheider an. Nach ihrer erfolgreichen Premiere im letzten Jahr setzt sie ihre Erfolgsgeschichte fort."



Den Auftakt zur zweiten ITB China bildet ein exklusives Gala Dinner am Vorabend des ersten Messetages, mit 600 führenden Gästen der nationalen und internationalen Reiseindustrie, u.a. Bourne Sun, Senior Vice President, Ctrip, und Steven Shu, Chief Marketing Officer, Meituan-Dianping. Zusammen mit führenden Vertretern der Industrie, die an dem feierlichen Eröffnungsdinner teilnehmen werden, öffnet die Fachmesse für den chinesischen Reisemarkt am 16. Mai im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Centre ihre Tore.



Es präsentieren sich insgesamt 700 Austeller: 27 Prozent davon aus der MICE- und Geschäftsreisebranche, 60 Prozent bieten Urlaubs- und Freizeitreisen an und 13 Prozent Travel Technology- Lösungen. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Aussteller kommen aus Europa und ein weiteres Drittel (33 Prozent) aus Asien, einschließlich China. Der amerikanische Kontinent (15 Prozent) sowie der Mittlere Osten (15 Prozent) sind ebenfalls stark vertreten.



Cinn Tan, Chief Sales and Marketing Officer, Pan Pacific Hotels Group erklärt: "Die Pan Pacific Hotels Group war im letzten Jahr Aussteller auf der ersten ITB China. Wir generierten dort Geschäftsabschlüsse, die zu dem fantastischen Ergebnis von mehr als 6.000 Übernachtungen führten. In diesem Jahr sind wir sogar mit einem größeren Stand und weiteren Hotels noch stärker vertreten. Für uns und unsere Gruppe ist China ein strategisch wichtiger Markt. Die ITB China ist die Messe, um Top-Einkäufern unsere Produkte zu präsentieren. Es freut mich sehr, unseren neuen Markenauftritt auf der diesjährigen ITB China präsentieren zu können - ein großes Projekt, an dem wir schon lange arbeiten".



Im zweiten Veranstaltungsjahr ist die ITB China offizieller Partner des EU-China- Tourismusjahrs, einer gemeinsamen Initiative der chinesischen Regierung und der Europäischen Kommission. Das offizielle Partnerhotel ist die Wyndham Hotel Group, die mit einem starken Auftritt neue Markenprodukte und innovative Tourismusdienstleistungen mit führenden Industrieexperten unter einem Dach zusammenbringt. Die diesjährige Partner Destination ist Finnland, ein faszinierendes Land, das auf einzigartige Weise Natur und kulturelle Sehenswürdigkeiten verbindet.



Für die ITB China Conference wurde ein beeindruckendes Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Insgesamt 120 führende Branchenvertreter vermitteln ihr Wissen zu aktuellen Themen des chinesischen Reisemarkts. Den Auftakt bildet die Keynote von James Liang, Vorsitzender von Ctrip. Zudem geben andere Unternehmen, u.a. Alibaba, Tencent, Meituan-Dianping, CITS American Express Global Business Travel, Carlson Wagonlit Travel, BCD Travel, Merlin Entertainments, Mafengwo, Lushu und Abercombie & Kent, spannende Einblicke rund um die aktuellsten Entwicklungen in der Branche. Der Think Tank des chinesischen Reisemarkts liefert Schwerpunktinformationen zu folgenden sieben Themen: "Destination", "Travel Tech", "Corporate Travel & MICE", "Online Travel", sowie erstmals "Customized Travel", "Business Travel" sowie "Education & Jobs."



Am 17. Mai, auf dem neuen ITB China Business Travel Day, erhalten Travel Manager und Karrierenachwuchskräfte aktuelle Informationen aus erster Hand. Am 18. Mai, in Kooperation mit der Fudan University, Hong Kong Polytechnic University und der Hospitality Sales and Marketing Association International (HSMAI), veranstaltet die ITB China erstmals den Education & Job Day, der der Förderung von Karrieremöglichkeiten auf dem chinesischen Reisemarkt gewidmet ist. Der Job Day ist eine ganztägige Veranstaltung: 45 Unternehmen, Institutionen und Hochschulen, darunter Ctrip, JinJiang, Huazhu, BTG-Homeinn, Sabre, Carlson Wagonlit Travel China, Wyndham Hotel Group, Utour und CAISSA Travel, präsentieren sich auf der eigens dafür eingerichteten und voll ausgebuchten Job Area.



Auf der diesjährigen ITB China feiert das ITB China Market Introduction Program Premiere. Zielgruppe des neu eingeführten Programms sind internationale Tourismusverantwortliche, die bisher wenig oder keine Erfahrungen mit dem chinesischen Reisemarkt haben. Auf diese Weise können Unternehmen und Institutionen, die erste Schritte auf dem chinesischen Reisemarkt unternehmen wollen, Kontakt aufnehmen und nützliche Informationen über diesen dynamischen Markt erhalten. Partner des neuen Programms ist der Verband Internet Reisevertrieb (VIR).



Der ITB China Start-up Award findet zum zweiten Mal statt. Der Preis ehrt herausragende neue Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung kürzer als zwei Jahre zurückliegt und für die potenziell ein großer Markt erwartet wird. Die Präsentationen und Preisverleihung finden am 17. Mai während der ITB China Conference statt. Qyer und ITB China organisieren erstmals die IT'S MY WORLD TRAVEL AWARD 2018. Der Preis ehrt innovative Tourismusdestinationen, Organisationen und Unternehmen, die einen positiven Wandel in der Tourismusindustrie vorantreiben und die die neuesten Reisetrends auf dem chinesischen Outbound-Markt präsentieren.



Die ITB China bringt Aussteller aus aller Welt mit chinesischen Einkäufern zusammen. Mit mehr als 15.000 im Vorfeld gebuchten Terminen erhalten Aussteller und Einkäufer eine optimale Gelegenheit, Geschäftsmöglichkeiten auszuloten. Auf der diesjährigen ITB China treffen Aussteller auf 800 Top-Einkäufer aus China. Chinesische Einkäufer von über 300 führenden Unternehmen aus allen Landesteilen sind der erneute Beweis einer vielfältigen Beteiligung. 97 Prozent der chinesischen Einkäufer, die den Leisure-, MICE- und Corporate-Bereich vertreten, kommen aus der VR China und die restlichen 3 Prozent aus Hongkong, Macau und Taiwan.



Die Messemarken ITB Berlin, ITB Asia und ITB China sind in den jeweiligen Märkten und Zielgruppen bereits saisonal etabliert, doch die visuellen Parameter unterschieden sich bisher deutlich. Die Dach- und Submarken der ITB wurden mit dem Start der ITB China 2018 in Bezug auf ihre visuellen Kennzeichnungen und Textzusätze neu definiert. Die unterschiedlichen Rotationen der Weltkugel kennzeichnen jeweils den geografischen Standort der Messen und schaffen eine Varianz in der Markenfamilie. Durch die Vereinheitlichung der Farbigkeit auf Messe- und Produktebene werden die Produkte des World's Leading Travel Hubs in Zukunft als einheitliche Marke auf globaler Ebene wahrgenommen. Mit der entwickelten Markenarchitektur ist ein wesentlicher Schritt getan, die Kompetenzen Qualitätsmanagement und Markenbotschaft der ITB wirkungsvoll zu bündeln.



Fachbesucher können sich hier für die ITB China 2018 anmelden: http://reg.itb-china.com.



Die ITB China 2018 findet von Mittwoch, dem 16. Mai bis Freitag, dem 18. Mai, in Halle 1 des Shanghai World Expo Exhibition and Convention Centre statt. Die ITB China ist eine dreitägige B2B-Reisemesse, die den Schwerpunkt ausschließlich auf die chinesische Reiseindustrie legt. Die ITB China Conference findet parallel zur Messe statt und wird vom führenden Konferenzveranstalter TravelDaily mitorganisiert (www.traveldaily.cn).



