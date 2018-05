Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Engie nach Zahlen des französischen Energiekonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Olly Jeffery in einer ersten Reaktion am Dienstag. Etwas Aufregendes müssten sich Anleger an anderer Stelle suche./ag/la Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2018-05-15/12:30

ISIN: FR0010208488