Nvidia konnte zuletzt schon wieder steigende Notierungen für sich vermelden. Die Aktie hat damit einen neuen Anlauf in Richtung der bisherigen Allzeithochs von 217 Euro genommen, die erst vor wenigen Tagen erreicht worden waren. Sollte Nvidia nun auch diese Hürde noch überwinden, sieht es für die Aktie sehr gut aus. Widerstände sind dann nicht mehr in Sicht. Das Kurspotenzial würde in diesem Falle bis mindestens 250 Euro reichen. Auch 300 Euro wären als Kursziel möglicherweise noch in den kommenden ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...