Der amerikanische Medizintechniker Quest Diagnostics Inc. (ISIN: US74834L1008, NYSE: DGX) zahlt am 23. Juli 2018 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 50 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus (Record date: 9. Juli 2018), wie der Konzern am Montag mitteilte. Im Februar 2018 erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal um 11,1 Prozent. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden ...

