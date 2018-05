Haussierende Ölpreise und starke Aktienmärkte treiben derzeit die Aktien der Ölmultis an. In unserer Kommentierung vom 27.04. mit dem Titel: "Arca Oil Index - Kommt die Trendbeschleunigung?" skizzierten wir bereits die (beschleunigte) Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung von Ende April hieß es u.a. "[…] Unter charttechnischen Aspekten ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...