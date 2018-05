Die Organisation Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) hat Außenminister Heiko Maas aufgefordert, sich für das Demonstrationsrecht der Palästinenser einzusetzen. "Scharfe Munition darf gegen DemonstrantInnen, die unbewaffnet und in ihrer Mehrheit friedlich sind, keinesfalls zum Einsatz kommen", schrieb die deutsche Sektion der Organisation in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung. Am Vortag hatten israelische Soldaten bei Protesten am Grenzzaun im Gazastreifen 60 Menschen getötet. Mehr als 2700 Palästinenser wurden verletzt, davon etwa die Hälfte durch Schüsse. "Gerade die besondere Verantwortung Deutschlands Israel gegenüber begründet die Notwendigkeit, Israels Regierung von Verletzungen des humanitären Menschenrechts durch klare Stellungnahmen abzuhalten", hieß es in der IPPNW-Erklärung weiter./ro/DP/fba

