Die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem und der Umgang Israels mit den Protesten an der Gaza-Grenze stoßen weltweit auf scharfe Kritik.

Die Zahl der bei den gewalttätigen Protesten im Gazastreifen getöteten Palästinenser steigt weiter. Auch am Dienstag, am Nakba-Tag, erinnern die Palästinenser traditionell an die Flucht und Vertreibung Hunderttausender im Zuge der israelischen Staatsgründung vor 70 Jahren. Auch heute wird mit neuen Unruhen gerechnet.

Ein Auslöser für die Proteste im Gazastreifen war die Eröffnung der US-Botschaft am Montag in Jerusalem, dem 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung. Die Menschen protestieren zudem gegen eine mehr als zehnjährige Blockade des Küstenstreifens durch Israel und Ägypten.

US-Präsident Donald Trump hatte vor rund sechs Monaten Jerusalem einseitig als Israels Hauptstadt anerkannt. Dabei kündigte er auch die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem an.

Internationale Medien warnen nun vor einer wachsenden Destabilisierung der Lage.

Haaretz - "Israel trägt Verantwortung für Gazastreifen"

Die linksliberale israelische Zeitung "Haaretz" kritisiert am Dienstag den Umgang Israels mit den Protesten an der Gaza-Grenze:

"Tödliche Waffen werden junge Leute nicht abschrecken, die nichts zu verlieren haben. Es gibt keinen Streit über das Recht Israels, seine Grenzen zu verteidigen. Aber das bedeutet nicht, dass es das Recht hat, alles was es will zu tun mit denen, die versuchen, diese zu überqueren.

Israel trägt Verantwortung, wenn auch nicht allein, für das Gaza-Desaster. Der Abzug von 2005 hat Israel nicht von seiner Verantwortung entbunden, jedenfalls nicht so lange wie es Gaza mit einer Blockade erstickt.

Die israelische Armee ist dafür verantwortlich, das Eindringen (von Palästinensern) auf israelisches Gebiet zu verhindern, aber die Lösung liegt wirklich im Büro des Ministerpräsidenten. Er muss ernsthaft die Bereitschaft der Hamas prüfen, einen Waffenstillstand mit Israel zu verhandeln und Schritte ankündigen, um die Blockade deutlich zu lockern sowie erlauben, die Schwerverletzten in Israel zu behandeln."

Pravda - "Trump und Netanjahu schaffen neue Attentäter"

Die linksliberale slowakische Tageszeitung "Pravda" kommentiert am Dienstag die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem und die blutigen Gaza-Proteste:

"Internationale Hooligans vom Typ (des US-Präsidenten) Donald Trump und aggressive Rechtspolitiker wie (Israels Regierungschef) Benjamin Netanjahu geben sich überzeugt, dass man sich Jerusalem auch ohne Vereinbarungen und gegenseitige Garantien aneignen kann. Damit machen sie aus der Stadt ein neues Symbol. Ein Symbol, das neue Generationen von Attentätern hervorbringen wird. Terrorismus ist etwas abstoßendes und Selbstmordanschläge sind für Europäer unverständlich, aber nichts entsteht einfach nur so. Wir werden gerade Zeugen der Entstehung weiterer Unruhen und keiner der Akteure wird reinen Gewissens sagen können, dass er nicht verstehe, warum sie begonnen haben.

(...) Die Verlierer sind heute jene Israelis, die vergeblich gegen die unnötige Aggressivität ihrer Regierung protestieren, jene Amerikaner, die nicht wollen, dass die halbe Welt sie hasst, und natürlich die Palästinenser, die wieder einmal zu hören bekommen, dass "Frieden" ihre totale Unterordnung unter Fakten bedeutet, die sie nicht mitgestalten können."

Pravo - "Stabilität im Nahen Osten in weiter Ferne"

Die linksgerichtete Zeitung "Pravo" aus Tschechien schreibt am Dienstag zum Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem und zu den Protesten an der Grenze des Gazastreifens:

"Von einer Stabilisierung des Nahen Ostens und Schritten hin zu einem Frieden können wir einstweilen nur träumen. Deshalb ist es nicht sonderlich gut, wenn die Lage an noch relativ stabilen Orten wie zum Beispiel in Israel unnötig verschärft wird - durch wenig vorausschauende politische Entscheidungen. Der Umzug der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem gehört zu dieser Kategorie. Vor diesem Schritt gab es viele Warnungen, doch sie waren vergeblich. (...) Die mehr als 50 Toten und 1200 Verletzten im Gazastreifen werden zu einer erneuten Radikalisierung der Palästinenser führen und helfen dem Image Israels weder in der der muslimischen Welt noch in Europa."

La Repubblica - "Die Wunden werden immer tiefer"

Die italienische Tageszeitung "La Repubblica" kommentiert die gewaltsamen Ausschreitungen ...

