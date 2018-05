Wirecard hat schon wieder ein neues Allzeithoch geschafft. Die Serie an Erfolgsnachrichten scheint bei diesem Wert kein Ende zu nehmen, so die Meinung von Analysten. Denn die Aktie hat zuletzt ein Allzeithoch nach dem nächsten realisiert und steht davor, neues Potenzial in Höhe von mindestens 20 % aufzubauen. Dies könnte zu einem Durchbruch in Richtung 150 Euro führen, so die Erwartungen.

Allerdings sind die jüngsten Kursgewinne so schnell verlaufen, dass auch ein Rücksetzer nach unten ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...