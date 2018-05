FRANKFURT (Dow Jones)--Objektverkäufe über mehr als 720 Millionen Euro im bisherigen Jahresverlauf haben dem Immobilienkonzern Aroundtown SA Geld in die Kassen gespült. Die Veräußerungen in mehreren separaten Transaktionen lagen nach Angaben des Unternehmens 75 Millionen Euro über Buchwert. Die Veräußerungsgewinne, die 30 Prozent höher ausgefallen waren als die Gesamtkosten, werden den Betriebsgewinn FFO 2 - eine gängige Kennziffer für die Ertragskraft in der Immobilienbranche - in der zweiten Jahreshälfte positiv beeinflussen.

May 15, 2018

