Was ist passiert? Die Aktie der Gold Resource Corporation (WKN:A0LCTL) stand bis April unter erheblichem Druck, als sie an Dynamik gewann und den Monat mit soliden 12,4-prozentigen Zuwächsen beendete, laut den Daten von S&P Global Market Intelligence. Die starke Umkehrung des Trends hat die Frage aufgeworfen, ob Gold Resource auf bessere Tage zusteuert, besonders nachdem das Goldminenunternehmen Anfang Mai starke Umsätze und Gewinne für das erste Quartal gemeldet hatte. Was hat das zu bedeuten? Die Aktien von Gold Resource stiegen Mitte April, nachdem das Minenunternehmen seine vorläufigen Zahlen für das erste Quartal und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 bekannt ...

