Der Dax ist am Dienstag erneut nicht in Schwung gekommen. Gegen Mittag stand der deutsche Leitindex 0,10 Prozent im Minus bei 12 964,52 Punkten und knüpfte so an die moderaten Verluste der beiden vergangenen Handelstagen an. Er zollte damit weiter seinem vorherigen Höhenflug Tribut, der ihm erstmals seit Anfang Februar wieder über die 13...

