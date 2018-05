Auch wenn der DAX für einige Wochen immer mal wieder ein gewisses Eigenleben zeigt, gibt die Weltleitbörse in New York die grundsätzliche Richtung am Aktienmarkt vor. Am Krypto-Markt spielt die Musik vor allem in Asien und auf den großen Konferenzen. Die nun bevorstehende CoinDesk Consensus-Konferenz und der Ethereum Ethereral Summit lassen Big Apple in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...