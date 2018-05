Dietikon - Die Generalversammlung der Econis wählt mit Robert Bornträger einen profunden Kenner des IT-Marktes und des Finanzdienstleistungssektors in den Verwaltungsrat. Xavier Paternot, Verwaltungsratspräsident von Econis: «Ich bin froh ihn an Bord zu haben. Mit Robert Bornträger konnten wir eine starke und unabhängige Persönlichkeit für den Verwaltungsrat gewinnen. Mit seiner Ernennung baut Econis die Kompetenzen und das Know-how in den strategischen Marktsegmenten Finanzdienstleistungen und Industrie weiter aus». Per Trifunovic, Geschäftsführer, ergänzt: «Seine Erfahrung und sein breites Wissen wird uns helfen, unsere Leistungen noch besser auf unsere Kunden und die Entwicklung der IT auszurichten. Als Mensch schätze ich Robert seit Jahren und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm».

Robert Bornträger ist ein sehr erfahrener Leader mit nachweislichen Erfolgen in den Bereichen Business Transformation, ...

