Frankfurt - Auch in diesem Jahr haben Fondspartner von Universal-Investment Preise bei der Verleihung der Lipper Fund Awards erhalten, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".In der Kategorie "Equity Germany Small & Mid Cap" habe FPM Frankfurt Performance Management über den Zeitraum von drei Jahren mit dem FPM Funds Stockpicker Germany Small + Mid Cap (ISIN LU0124167924/ WKN 603328) gesiegt. Der DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS (ISIN DE0008490673/ WKN 849067) sei in der Kategorie "Mixed Assets EUR Conservative Global" über den Zeitraum von fünf Jahren erfolgreich ausgezeichnet worden. Die Investmentboutique StarCapital habe den Group Award in der Kategorie "Mixed Assets" gewonnen. (Ausgabe 2/2018) (15.05.2018/fc/n/s)

